Еще один кандидат в мэры Харькова снял свою кандидатуру с выборов. Речь об Александре Кондрусике - самовыдвиженце, члене партии "Наш край" и авторе Facebook-блога, который он ведет под именем "Саша Псих". Таким образом из 13 зарегистрированных ко 2 октября кандидатов в них поучаствуют 10.

Об этом со ссылкой на главу Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елену Матвиенко пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Матвиенко, заявление об отказе от участия в голосовании Кондрусик подал в понедельник, 11 октября. В этот же день с выборов снялся еще один самовыдвиженец - глава "Партии пенсионеров" Николай Кукурика. До этого таким же образом поступил Валерий Говоров - депутат Харьковского облсовета и также самвыдвиженец.

Таким образом, если больше никто от участия в выборах не откажется, в избирательном бюллетене будет 10 фамилий.

Отметим, что выборы мэра Харькова состоятся уже 31 октября. "Страна" анализировала, кто борется на выборах за пост мэра Харькова и у кого есть шансы на победу.

Также мы писали, что еще в начале сентября в "Слуге народа" отказались от борьбы за кресло мэра Харькова.