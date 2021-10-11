Глава "Партии пенсионеров", 58-летний Николай Кукурика снялся со внеочередных выборов мэра Харькова, на которые он шел как самовыдвиженец. Таким образом, из 13 зарегистрированных ко 2 октября кандидатов остались 11 (депутат Харьковского облсовета Валерий Говоров снялся на днях).

Об этом сообщает "Общественное".

Кукурика подал заявление о снятии с выборов в городскую избирательную комиссию 11 октября - в последний день, когда кандидаты могут отменить свою регистрацию.

По словам общественного председателя ТИК Елены Матвиенко, решение об исключении самовыдвиженца из списка кандидатов комиссия рассмотрит на заседании во вторник, 12 октября.

Кукурика заявил "Общественному", что решил сняться с выборов из-за того, что не выиграет их.

"Исходя из того, что я наблюдаю, сделал свой личный социальный запрос, вижу, что я где-то третье или четвертое место занимаю и не выиграю эти выборы", - признался Кукурика.

Он добавил, что еще не решил, поддержит ли кого-нибудь среди других кандидатов в мэры.

"Меня беспокоит социальная сфера, поэтому мне надо сосредоточиться на том, с кем объединиться, кого поддержать, чтобы выиграл тот человек, который действительно будет болеть за процессы, который будет помогать людям в социальной сфере", - сказал лидер "Партии пенсионеров".

Ранее "Страна" писала, что в "Слуге народа" отказались от борьбы за кресло мэра Харькова.

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