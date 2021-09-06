В "Слуге народа" отказались от борьбы за кресло мэра Харькова
Партия "Слуга народа" решила не выдвигать своей кандидатуры на выборы мэра Харькова.
Об этом сообщил глава политсилы Александр Корниенко во время брифинга 6 сентября.
"Харьковская ячейка не будет выдвигать кандидата. Хотя я не исключаю, что кто-то из местных депутатов "Слуги народа" могут пойти самовыдвиженцами, однако там будут ограничения в использовании партийной символики", - сказал Корниенко.
"Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - сказал глава фракции Давид Арахамия на том же брифинге в понедельник вечером.
Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", этот шаг вполне логичен. Ведь шансы у любого кандидата от "слуг" в Харькове равны нулю.
"Понятно, что основная борьба там развернётся между и.о. мэра Игорем Тереховым и бывшим городским главой Михаилом Добкиным", - прокомментировал канал.
Напомним, Верховная Рада назначила выборы мэра Первой столицы на 31 октября.
Летом "Страна" подробно анализировала, как отставка министра внутренних дел Арсена Авакова повлияет на выборы мэра Харькова, где у него были довольно сильные позиции.
Также мы писали, что в конце весны появились слухи о том, что свою кандидатуру на выборах выставит шоумен Сергей Притула. Однако тот опроверг эту информацию.