Партия действующего премьер-министра Чехии и миллиардера Андрея Бабиша потерпела поражение на парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют данные Статистического управления, опубликованные по результатам подсчета всех голосов, передает сайт Novinky.

Центристское движение Бабиша "Акция недовольных граждан" набрала 27,1% голосов, в то время как оппозиционный альянс Spolu – 27,8%.

Примечательно, что несмотря на поражение АНО остается наиболее мощной отдельно взятой партией Чехии и может получить в новом составе парламента более 70 мест.

Также СМИ пишут, что представители чешских либеральных блоков Spolu, Партии Пиратов и STAN решили заключить меморандум о готовности сформировать правительство, не прибегая к переговорам с другими политическими силами.

Партии договорились обратиться к президенту Милошу Земану с просьбой поручить формирование правительства лидеру блока Spolu Петру Фиале.

Накануне выборов Бабиш заявлял, что намерен обратиться к блоку Spolu с предложением сформировать коалицию.

Как мы сообщали, незадолго до выборов в Чехии начали расследование в отношении главы правительства страны Андрея Бабиша, который, согласно опубликованному "досье Пандоры" перевел через офшорные компании 15 млн евро, купив на эти деньги недвижимость на французской Ривьере.

Также мы рассказывали, что в Австрии канцлер Курц ушел в отставку из-за подозрений в коррупции.