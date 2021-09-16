У госпитализированного с COVID-19 президента Чехии 76-летнего Милоша Земана выявили и другие проблемы со здоровьем.

По результатам обследования в Центральном военном госпитале, стало известно, что он страдает от обезвоживания и переутомления. Но эти недуги не угрожают его жизни. Об этом сообщает радио Прага.

"Сейчас он завершает восстановительное лечение в Центральном военном госпитале в Праге, включающее капельницы; на следующей неделе президент республики вернется к нормальной рабочей программе", - сообщил пресс-секретарь Иржи Овчачек.

По данным издания, Милоша Земана ждет продолжительное пребывание в больнице. Известно, что 76-летний Милош Земан страдает нейропатией нижних конечностей, также у главы республики был диагностирован диабет.

Напомним, во вторник, 14 сентября, президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Первая леди Чехии Ивана приехала в больницу перед президентской колонной.

Как сообщалось, весной этого года президент Чехии пересел в инвалидное кресло из-за проблем с ногами. Кроме того, он лечится от диабета и длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге, где периодически он проходит там плановую госпитализацию.

Также сообщалось, что летом 2020 года Милош Земан был госпитализирован из-за травмы руки.