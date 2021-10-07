Внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини одержала победу на выборах в городской совет Рима. Таким образом, 47-летняя Ракеле Муссолини станет муниципальным депутатом от правой партии "Братья Италии" с поддержкой 8,2 тысяч избирателей. Об этом сообщает Euronews.

По данным издания, внучка диктатора в 2021 году стала самым успешным и популярным кандидатом в Риме. На прошлых выборах, в 2016 году, она также победила, но голосов за нее тогда отдали гораздо меньше.

"Человек важнее фамилии, какой бы тяжелой она ни была", - заявила внучка Муссолини. Она убеждена, что причиной ее популярности не является родство с одним из крупнейших диктатором прошлого века.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский снял санкции с внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры, которая в 2019 году была "наблюдателем" на "выборах" в "ЛДНР", а также "членов избирательных комиссий", работавших на них же.

Также мы сообщали, что в Италии сожгли часть знаменитого леса, посаженного в честь диктатора Муссолини. Лес, состоящий из 20 000 деревьев, впервые был посажен студентами в честь итальянского диктатора в 1939 году. В 2004 году его объявили национальным памятником.