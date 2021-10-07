В Ивано-Франковске суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу тюрьмы за угрозы взрыва и покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом речь идет в приговоре, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

В документе сказано, что уроженец Житомира два раза сообщал о покушении на главу государства - он информировал о "минировании" 20 июля 2020 года (за что получил два года тюрьмы с с испытательным сроком в один год), а также о подготовке к нападению на Зеленского в конце того же года.

В рапорте инспектора - дежурного Ивано-Франковского отделения Нацполиции указано, что 30 декабря 2020 года СБУ сообщило о письме, которое пришло от уроженца Житомира, в котором была информация о подготовке им покушения на президента Украины в Гуте (село в Сумской области - Ред.)

В результате, суд признал виновным злоумышленника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 УК Украины и назначить ему наказание с применением ч.1 ст.69 УК Украины - лишение свободы на срок три года. На основании ч. 1 ст. 71 УК Украины суд добавил мужчине еще один месяц тюрьмы по совокупности приговоров и отправил его в тюрьму на три года один месяц.

Также в приговоре указано, что мужчина употребляет психоактивные вещества, из-за которых страдает расстройствами психики. При этом на момент совершения правонарушения его признали вменяемым.

Ранее мы писали, что в Службу безопасности Украины поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского. Позже выяснилось, что звонившим оказался человеком с расшатанной психикой, без постоянного места жительства.

Также сообщалось, что в конце июля у здания Офиса президента в Киеве искали взрывчатку. Изначально там обнаружили подозрительную сумку, после чего решили проверить.