В Службу безопасности Украины поступил анонимный звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады.

Об этом сообщил источник "Страны" в СБУ.

"Звонившего быстро установили. Им оказался человеком с расшатанной психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины. Открыто производство", - сообщил источник в СБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что днем в пятницу, 30 июля, у здания Офиса президента в Киеве искали взрывчатку. Сам глава государства на тот момент находился с рабочей поездкой в Донецкой области. При этом взрывчатку искали не из-за сообщения о минировании, у Офиса президента обнаружили подозрительную сумку и ее проверяли взрывотехники.

Позже, 26 августа, неизвестные сообщили о минировании здания Киевского апелляционного суда. После получения сообщения суд был вынужден экстренно прекратить свою работу, чтобы полиция могла провести все положенные в такой ситуации действия.

Уже на следующий день в Киеве неизвестные сообщили о минировании Печерского районного суда.