На выборы мэра Харькова зарегистрировали 13 кандидатов. Полный список
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на пост мэра города. Всего зарегистрировано 13 кандидатов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы госизбиркома Елены Матвиенко.
На заседании в субботу, 2 октября, комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов. Всего пакеты документов подали 15 человек, но у двоих пакет был неполный и зарегистрировали только 13 кандидатов.
Полный список кандидатов на пост мэра Харькова:
- Валерий Говоров - самовыдвиженец, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Купянска;
- Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и экс-нардеп, самовыдвиженец;
- Владимир Плетнев, депутат горсовета Харькова от "Партии Шария", выдвинут этой же политсилой;
- Дмитрий Маринин, бывший депутат горсовета, самовыдвиженец;
- Александр Кондрусик, самовыдвиженец, психолог по специальности;
- Игорь Терехов - секретарь Харьковского горсовета, и.о. мэра города, выдвинут от "Блока Кернеса - Успешный Харьков";
- Константин Немичев, лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса", самовыдвиженец;
- Александр Скорик - выдвинут от "Европейской солидарности";
- Алина Мустафаева - депутат горсовета от "Слуги народа", самовыдвиженка;
- Сергей Ряполов, самовыдвиженец;
- глава "Партии пенсионеров" Николай Кукурика, самовыдвиженец;
- пенсионер Виктор Величков, самовыдвиженец;
- Денис Ярославский, самовыдвиженец.
Напомним, внеочередные выборы городского главы Харькова пройдут 31 октября 2021 года. Избирательный процесс в городе стартовал 11 сентября.
Также сообщалось, что последний городской глава Харькова Геннадий Кернес умер в декабре прошлого года.