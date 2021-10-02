Харьковская городская территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на пост мэра города. Всего зарегистрировано 13 кандидатов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова главы госизбиркома Елены Матвиенко.

На заседании в субботу, 2 октября, комиссия зарегистрировала еще пять кандидатов. Всего пакеты документов подали 15 человек, но у двоих пакет был неполный и зарегистрировали только 13 кандидатов.

Полный список кандидатов на пост мэра Харькова:

Валерий Говоров - самовыдвиженец, депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Купянска;

Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и экс-нардеп, самовыдвиженец;

Владимир Плетнев, депутат горсовета Харькова от "Партии Шария", выдвинут этой же политсилой;

Дмитрий Маринин, бывший депутат горсовета, самовыдвиженец;

Александр Кондрусик, самовыдвиженец, психолог по специальности;

Игорь Терехов - секретарь Харьковского горсовета, и.о. мэра города, выдвинут от "Блока Кернеса - Успешный Харьков";

Константин Немичев, лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса", самовыдвиженец;

Александр Скорик - выдвинут от "Европейской солидарности";

Алина Мустафаева - депутат горсовета от "Слуги народа", самовыдвиженка;

Сергей Ряполов, самовыдвиженец;

глава "Партии пенсионеров" Николай Кукурика, самовыдвиженец;

пенсионер Виктор Величков, самовыдвиженец;

Денис Ярославский, самовыдвиженец.

Напомним, внеочередные выборы городского главы Харькова пройдут 31 октября 2021 года. Избирательный процесс в городе стартовал 11 сентября.

Также сообщалось, что последний городской глава Харькова Геннадий Кернес умер в декабре прошлого года.