По состоянию на 25 сентября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов на должность городского головы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу горизбиркома Елену Матвиенко.

"Мы зарегистрировали шестерых кандидатов, которые подали документы, и одному отказали", - сообщает Матвиенко.

Глава горизбиркома добавила, что из шести кандидатов лишь один баллотируется от партии. Это бывший судья апелляционного суда, глава фракции "Партия Шария" в Харьковском горсовете Владимир Плетнев.

При этом остальные пять кандидатов - самовыдвиженцы. Среди них:

нардеп нескольких созывов, экс-глава Харьковской ОГА Михаил Добкин - он был городским головой с 2006 по 2010 год,

глава областной организации "Нацкорпуса" Константин Немичев, которые позиционирует себя как единый кандидат от проукраинских сил,

депутат Харьковского облсовета от "ОПЗЖ", заместитель городского головы Валерий Говоров,

экс-депутат Харьковского горсовета от "Партии регионов" Дмитрий Маринин,

член партии "Наш край" Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем "Саша Псих".

Напомним, внеочередные выборы городского главы Харькова пройдут 31 октября 2021 года. Избирательный процесс в городе стартовал 11 сентября. До 8 октября избирательная комиссия должна будет обнародовать список всех кандидатов, претендующих на кресло мэра.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" отказались от борьбы за кресло мэра Харькова.