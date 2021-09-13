Верховная Рада получила документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога, которые на прошлой неделе в парламент направил и.о. криворожского городского головы Юрий Вилкул.

Ходатайство от Криворожского городского совета в Telegram-канале опубликовал нардеп Александр Качура.

Полномочия Константина Павлова, который ранее был мэром Кривого Рога, были прекращены местным городским советом 25 августа в связи с его смертью. После этого Раде был направлено обращение о назначении новых выборов градоначальника.

Теперь, когда документы поступили в парламент, у нардепов есть 90 дней, чтобы рассмотреть их и принять решение. Скорее всего, выборы будут назначены на последнее воскресенье марта, 27-е число.

Напомним, "Страна" подробно писала о раскладе в городе и разбиралась, почему Зеленскому не дали взять контроль над родным городом и как он готовит реванш на выборах.

Также мы писали, что в октябре пройдут внеочередные выборы мэра Харькова, поскольку бывший градоначальник города Геннадий Кернес умер в конце прошлого года. Мы сообщали, что 11 сентября в Харькове началась избирательная кампания по выборам мэра.