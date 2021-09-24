У секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова есть восемь советников. Среди них - экс-замглавы Харьковской ОГА и экс-госсекретарь МИД.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Советниками Данилова являются:

Вадим Даниелян, бывший замгубернатора Харьковской области (2018 - 2019),

Андрей Заяц, бывший государственный секретарь МИД Украины (2016 - 2020),

Сергей Омельченко, бывший замглавы "Укроборонпрома", сын экс-нардепа Григория Омельченко,

Станислав Лурье, экс-гендиректор ГП "Национальные информационные системы",

Игорь Аргучинский,

Алексей Гридин,

Андрей Зюзь,

Елена Петренко.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера секретарь СНБО Алексей Данилов назвал день принятия закона об олигархах "самым важным в новой истории Украины". По его мнению, именно этот документ позволит изменить будущее нашей страны к лучшему.

Также мы сообщали о том, что недавно Алексей Данилов попал в языковой скандал. Это случилось в прошлую пятницу из-за высказывания секретаря СНБО на брифинге. Он заявил, что напрягается, когда с ним разговаривают по-русски, несмотря на то, что он из Луганска.