У Данилова восемь советников. Среди них экс-замгубернатора Харьковской области и бывший госсекретарь МИД
У секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова есть восемь советников. Среди них - экс-замглавы Харьковской ОГА и экс-госсекретарь МИД.
Об этом сообщают "Украинские новости".
Советниками Данилова являются:
- Вадим Даниелян, бывший замгубернатора Харьковской области (2018 - 2019),
- Андрей Заяц, бывший государственный секретарь МИД Украины (2016 - 2020),
- Сергей Омельченко, бывший замглавы "Укроборонпрома", сын экс-нардепа Григория Омельченко,
- Станислав Лурье, экс-гендиректор ГП "Национальные информационные системы",
- Игорь Аргучинский,
- Алексей Гридин,
- Андрей Зюзь,
- Елена Петренко.
Напомним, "Страна" писала о том, что вчера секретарь СНБО Алексей Данилов назвал день принятия закона об олигархах "самым важным в новой истории Украины". По его мнению, именно этот документ позволит изменить будущее нашей страны к лучшему.
Также мы сообщали о том, что недавно Алексей Данилов попал в языковой скандал. Это случилось в прошлую пятницу из-за высказывания секретаря СНБО на брифинге. Он заявил, что напрягается, когда с ним разговаривают по-русски, несмотря на то, что он из Луганска.
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