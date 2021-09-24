Алексей Данилов. Фото: Facebook

У секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова есть восемь советников. Среди них - экс-замглавы Харьковской ОГА и экс-госсекретарь МИД. 

Об этом сообщают "Украинские новости"

Советниками Данилова являются: 

  • Вадим Даниелян, бывший замгубернатора Харьковской области (2018 - 2019), 
  • Андрей Заяц, бывший государственный секретарь МИД Украины (2016 - 2020),
  • Сергей Омельченко, бывший замглавы "Укроборонпрома", сын экс-нардепа Григория Омельченко,
  • Станислав Лурье, экс-гендиректор ГП "Национальные информационные системы",
  • Игорь Аргучинский,
  • Алексей Гридин,
  • Андрей Зюзь,
  • Елена Петренко.

Советники Данилова. Скриншот: Украинские новости

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера секретарь СНБО Алексей Данилов назвал день принятия закона об олигархах "самым важным в новой истории Украины". По его мнению, именно этот документ позволит изменить будущее нашей страны к лучшему. 

Также мы сообщали о том, что недавно Алексей Данилов попал в языковой скандал. Это случилось в прошлую пятницу из-за высказывания секретаря СНБО на брифинге. Он заявил, что напрягается, когда с ним разговаривают по-русски, несмотря на то, что он из Луганска. 

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