Довыборы в Верховную Раду в двух мажоритарных округах №184 и №197 Черкасской о Херсонской области соответственно, которые назначены на воскресенье, 31 октября, пройдут независимо от того, в какой зоне карантина будет находиться регион.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссии (ЦИК) на своей странице в Facebook.

"В это воскресенье выборы пройдут во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны", - сообщили в ЦИК. Таким образом, даже если Черкасская область перейдет в "красную" зону, довыборы в Раду отменять не будут. Напомним, что Херсонская область попала туда первой в Украине.

В комиссии напомнили, что для голосования необходимо взять с собой паспорт, маску, антисептик и личную ручку, а также соблюдать дистанцию.

Также в ЦИК добавили, что если голосующему станет плохо, то он сможет воспользоваться отдельной кабинкой, которыми будут специально оборудованы избирательные участки.

Напомним, ранее депутаты из округов №184 и №197 досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям. Александр Скичко от "Слуги народа" возглавил Черкасскую ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колыхаев - городской совет Херсона. В связи с этим и назначены довыборы в Раду в двух регионах.

Также "Страна" подробно писала, кто поборется за депутатские мандаты на довыборах в Раду.