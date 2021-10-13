По округу 206 в Черниговской области, по которому зашёл в Верховную Раду умерший на прошлой неделе нардеп Антон Поляков, хочет баллотироваться лидер "Радикальной партии Украины" Олег Ляшко.

Об этом "Стране" сообщили источники в его окружении.

Лидер радикалов уже пытался попасть в Раду в прошлом году по округу в той же Черниговской области, который освободился после гибели нардепа Валерия Давиденко (по официальной версии он застрелился). Однако Ляшко проиграл кандидату от "Слуги народа" и сейчас он хотел бы взять реванш.

"Пока он изучает ситуацию. Но очень хочет пойти. Многое будет зависеть от того, кого выставят "слуги" на этот округ. Они уже начали кастинг кандидатов", - говорит источник.

Довыборы по 206 округу, скорее всего, будут назначены на март 2022 года.

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