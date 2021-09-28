После смерти главы Кривого Рога Константина Павлова внеочередные выборы мэра города могут назначить на 27 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Соответствующий проект постановления подали в Верховную Раду народные депутаты от "Слуги народа".

Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, который является одним из инициаторов документа, Андрей Клочко напомнил, что по результатам первых выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в прошлом году мэром стал Константин Павлов.

"Сегодня, вместе с заместителем председателя комитета, председателем подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алиной Загоруйко, во исполнение решения комитета, инициировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области, который зарегистрирован под №6116" , - сказал он.

Напомним, Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге своего дома 15 августа. Следствие рассматривает три версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается версия доведения до самоубийства.

В начале сентября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Павлова, по данным предварительного следствия, главная версия - самоубийство, которое может быть связано с тем, что аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

Также специальный корреспондент "Страны" Юлия Колтак побывала в Кривом Роге. Итогом стал фильм-расследование о том, почему погиб Константин Павлов.