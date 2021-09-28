"Слуги народа" хотят провести 27 марта внеочередные выборы мэра Кривого Рога после его гибели
После смерти главы Кривого Рога Константина Павлова внеочередные выборы мэра города могут назначить на 27 марта 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".
Соответствующий проект постановления подали в Верховную Раду народные депутаты от "Слуги народа".
Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, который является одним из инициаторов документа, Андрей Клочко напомнил, что по результатам первых выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области в прошлом году мэром стал Константин Павлов.
"Сегодня, вместе с заместителем председателя комитета, председателем подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алиной Загоруйко, во исполнение решения комитета, инициировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области, который зарегистрирован под №6116" , - сказал он.
Напомним, Константина Павлова обнаружили мертвым на пороге своего дома 15 августа. Следствие рассматривает три версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается версия доведения до самоубийства.
В начале сентября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что Павлова, по данным предварительного следствия, главная версия - самоубийство, которое может быть связано с тем, что аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.
Также специальный корреспондент "Страны" Юлия Колтак побывала в Кривом Роге. Итогом стал фильм-расследование о том, почему погиб Константин Павлов.