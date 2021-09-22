Выборы нового мэра Кривого Рога после гибели Константина Павлова, скорее всего, будут назначены на 27 марта 2022 года. Эту дату в среду, 22 сентября, одобрил профильный комитет Верховной Рады.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура.

"Только что Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение проведения выборов мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года", - сказано в записи.

Теперь окончательно утвердить дату выборов должен парламент, добавил нардеп.

Качура еще через четыре дня после смерти Павлова говорил, что выборы его преемника на посту мэра Кривого Рога вероятнее всего будут назначены парламентом на 27 марта 2022 года.

Как писала "Страна", 13 сентября Верховная Рада получила документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога, которые направил и.о. криворожского городского главы Юрий Вилкул.

Между тем продолжается расследование странной смерти Павлова. Полиция настаивает на версии о самоубийстве, однако в горсовете Кривого Рога с не согласились.