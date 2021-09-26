Прошло уже больше месяца с момента смерти криворожского мэра Константина Павлова. Он погиб 15 августа на пороге собственного дома от огнестрельного ранения.

Павлов победил на местных выборах в прошлом году - и выиграл у кандидата от "слуг народа", за которого приезжал агитировать сам Зеленский. К слову, тоже местный уроженец. И поэтому выиграть на своей малой родине было для президента делом чести.

Но жители города на этот раз его не поддержали - от эйфории 2019 года не осталось и следа. И выбрали мэром кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова - многолетнего заместителя бывшего мэра Юрия Вилкула.

После этого мэрию начали кошмарить регулярными проверками, которые приезжали как из области, так и столицы. А 15 августа раздался роковой выстрел на пороге дома Павлова.

6 сентября МВД заявило, что основной версией является самоубийство. Причем министр Денис Монастырский уже намекнул, что связано это было проверками и якобы найденными злоупотреблениями. В общем, Павлов, по версии властей, застрелился, чтобы избежать разоблачений.

И, хотя дело еще не закрыто и следствие продолжается, все, кто знал мэра Кривого Рога, утверждают, что у него не было никаких мотивов накладывать на себя руки. Да поведение МВД вызывает очень много вопросов.

Специальный корреспондент "Страны" Юлия Колтак побывала в Кривом Роге. Итогом стал фильм-расследование о том, почему погиб Константин Павлов.

Что происходило накануне гибели

Знакомые Павлова считают, что для Кривого Рога он был как Геннадий Кернес для Харькова - народным мэром.

"Даже можно сравнить похороны Кернеса и Павлова - людей пришло очень много", - вспоминает друг мэра, журналист Александр Игнатенко.

Тем не менее, несмотря на масштаб персоны, следствие до сих пор не дает вразумительного ответа, что же случилось 15 августа доме Павлова под Кривым Рогом.

Кроме слитых в сеть видео в отвратительном качестве и невнятных комментариев - ровным счетом от МВД нет ничего. Однако даже открытой информации по этому делу достаточно, чтобы сделать определенные выводы - и поставить вопросы, на которые власти не отвечают.

За несколько дней до смерти Павлов с женой и тещей уехали отдыхать в Лазурное (Херсонская область). Вернулся мэр один, оставив семью на отдыхе. 14 августа Павлов появляется в горсовете, затем посещает строительство флагштока ко Дню независимости Украины.

По дороге домой мэр заезжает в магазин и покупает два пакета продуктов - еды на дня четыре, не меньше. Купил также сырую рыбу, которую, видимо, собирался приготовить к приезду родных: по крайней мере, о своем поварском хобби Павлов давно признавался в различных интервью.

Все это мало напоминает поведение человека, решившего свести счеты с жизнью.

Вернувшись домой, мэр сразу отпустил охрану, которая позже вспоминала, что хозяин был в хорошем расположении духа. Через пару часов Константин Юрьевич созванивается с женой и рассказывает ей, что покормил животных и купил продуктов.

Но остается вопрос - почему Павлов приехал раньше срока? Чтобы проконтролировать строительство флагштока?

За несколько недель до смерти мэра над его домом в поселке Вольное летали коптеры. Кто их запускал и зачем велась слежка - неизвестно. Павлов тогда шутил, что это журналисты хотят подловить его в неуклюжей позе. Но уже в отпуске мэру стало не до шуток.

Адвокат семьи Павлова Дмитрий Манелюк со слов жены градоначальника рассказал о странной ситуации во время поездки в Лазурное.

"Когда они ехали по трассе и останавливались на заправке, он просил ее выйти (чтобы заправить машину - Ред.). Хотя обычно всегда этот делал самостоятельно. Он ее просил также не подходить к окнам - это тоже правда.

Константин Юрьевич занимался до этого долго спортом, он был уверенным в себе человеком. Сказать, что он просто так побоялся бы подойти к окну или выйти на заправке, я не могу", - вспоминает Манелюк.

То есть с одной стороны Павлов по возвращении с моря не вел себя, как человек, который собирается умереть. С другой - он чего-то явно опасался. И нельзя исключать, что досрочное возвращение в Кривой Рог как-то с этим связано - возможно, мэр пытался вывести из-под удара свою семью.

Смерть Павлова и странное видео

Тело мэра на пороге его дома нашли 15 августа. Рядом лежало оружие.

Правоохранители дали в тот же день скупой брифинг о том, что ведется расследование, и рассматриваются все версии - убийство, суицид и неосторожное обращение с оружием.

Меньше, чем через сутки начинается самое необычное в деле Павлова - слив роликов якобы с камер наблюдения в доме мэра, на которых запечатлены последние минуты его жизни.

Очевидно, что такие ролики могли вбросить лишь правоохранители. Но официально их они комментировать отказывались. То есть было понятно, что идет некая игра с общественным мнением.

Какая именно игра - догадаться несложно. На опубликованных кадрах Павлов находится в доме один - и в момент рокового выстрела тоже. Правда, нигде четко не видно, что мэр стреляется. И странные метаморфозы происходят с котом, сидящим у крыльца: сначала он отпрыгивает от взрыва, а потом отбегает, как будто произошло что-то еще.

Кадры явно смонтированные и дозированные. Сначала в телеграм вбрасывается короткая версия, затем длинная. У посмотревшего должно сформироваться однозначное мнение - это самоубийство.

Впрочем, к этим роликам есть очень большие вопросы. Видео ужасного качества, с массой помех. Как будто пишется все на изрядно испорченную пленку - хотя очевидно, что в доме мэра должны быть установлены качественные цифровые камеры.

Специалист по системам видеонаблюдения Павел Миронов находит в опубликованном видео последних минут Павлова явные следы вмешательства.

"Так квадратор (устройство для объединения четырех картинок с разных камер - Ред.) не показывает - эту картинку сюда впихивали. Это не прямой поток видеоданных с регистратора. Это монтаж, потому что такой линии нет (у квадратора - Ред.), они рядышком красиво стоят", - говорит Миронов.

Линия, которой не должно быть, если видео записано с "квадратора" - устройства, объединяющего видео с четырех камер

Миронов также скептически относится к тому, что на каждом кадре разное время: "Время не могло слететь, потому что им управляет один код".

Журналист Игнатенко рассказал, что провел с друзьями эксперимент в доме Павлова: сделал монтаж видео, с которого убрал "лишнего" человека.

"Минут 20 мне понадобилось, чтобы его убрать из кадра, причем для видео в хорошем качестве. И даже убрали его из отражения в зеркале... Сделать это элементарно, даже кривыми руками", - объясняет друг мэра легкость манипуляций с видео.

"Даже если где-то останутся следы, то можно просто кинуть шум и размытие картинки, и станет ничего не понятно. То, что и было с видео Павлова", - объясняет журналист.

Убийство исключили быстро

6 сентября Нацполиция официально опровергает версию умышленного убийства. И говорит, что дальше расследуется, сам ли мэр себя застрелил - или его до этого довели.

Впрочем, никакой фактуры в подтверждение своих версий правоохранители не приводят. А Монастырский делает уже упомянутое заявление, что причиной суицида могли стать хищения из казны.

Напомним, что проверки, которые после победы Павлова на выборах прошли в криворожской мэрии, нашли нарушений сумму примерно в два миллиарда гривен - впрочем, пока эти обвинения не ушли даже в суд.

Соратники мэра отметают версию, что это могло побудить Павлова уйти из жизни. Хотя бы потому, что проверки шли по периоду, когда Павлов еще не был мэром.

Ключевой вопрос к версии о самоубийстве - почему не найдена пуля. Она могла бы снять многие сомнения - по тому, откуда она выпущена и как вошла в тело, многое бы стало понятно. Но пулю почему-то не нашли, хотя куда она могла подеваться, если речь (по версии следствия) идет о самоубийстве в закрытом помещении - загадка.

"Это достаточно редкое явление, когда пулю не находят", - удивляется судья в отставке и адвокат Денис Невядомский.

Бывший следователь прокуратуры Владислав Скляр удивляется и выбору оружия для суицида - карабину "Сайга". Он говорит, что у Павлова, по данным в прессе, имелся также травматический пистолет, которым гораздо проще убить себя.

Ну, и, наконец, психологический фактор. Никто из хорошо знавших Павлова не верит, что он мог застрелиться. Бывший вице-премьер Александр Вилкул - сын предыдущего мэра и друг Павлова - проводит собственное расследование трагедии. И, по его словам, убежден в том, что это не суицид.

Та же версия у депутата горсовета Виктории Третьяк, которая заявляла об убийстве с первых дней. После чего к ней с обыском приходили сотрудники полиции. "Мы наняли независимых экспертов, и те факты, которые они расследовали - это ужас. Было два выстрела, а не один", - говорит нам Третьяк.

Опрошенные "Страной" жители Кривого Рога не верят в версию самоубийства. По крайней мере, нам не встретилось никого, кто бы ее поддержал.

И, конечно, не верит в суицид семья мэра.

"Уже должны быть собраны материалы, проведены экспертизы, уже на сегодня допрошено более 50 человек. А семье потерпевших почему-то месяц не дают ознакомиться с материалами уголовного дела. Банально не дают возможности посмотреть видео того, что в этот день произошло. Семья не верит в версию следствия. Все они знали своего отца как сильного волевого человека", - говорит адвокат Павловых Дмитрий Манелюк.

Бывший судья Невядомский считает, что следствие обязано предоставлять материалы экспертизы адвокату семьи, поскольку они не являются секретными. То есть полиция не делает этого намеренно.

Кто мог заказать Павлова?

Появление Константина Павлова в мэрском кресле связано с падением популярности "слуг народа" в родном городе президента.

Отношение лично к Зеленскому на его родине поменялось в худшую сторону. Поэтому год назад его кандидат проиграл сначала мэру Юрию Вилкулу в первом туре, а потом, когда Видкул отказался от участия в выборах по состоянию здоровья - Константину Павлову.

То есть криворожцы дважды подтвердили, что с курсом своего земляка-президента не согласны. Что было для Зеленского очень сильным имиджевым ударом. При этом он даже лично приезжал агитировать за своего кандидата Дмитрия Шевчика.

На выборах шла массовая скупка голосов за провластного кандидата, денег "слуги" потратили больше, чем все кандидаты вместе взятые, рассказывает депутат Виктория Третьяк. Но с 15-процентным опережением выиграл Павлов.

"Для президента это был удар ниже пояса, и этого они не могли простить", - считает Третьяк.

Поэтому в городе начал регулярно высаживаться десант из проверяющих структур (о чем мы уже упоминали выше). Но, как считает Александр Вилкул, к этой активности в Кривом Роге все давно привыкли - при Порошенко было более 500 проверок.

2020-й год был в этом смысле относительно спокойным, с 2021-го - то есть когда "слуги" проиграли выборы в горсовет и на пост мэра - началась новая волна проверок. "Прислали около ста человек", - вспоминает Вилкул.

Соратники градоначальника считают, что направлено давление было лично на него, чтоб заставить его уйти добровольно. Но он этого делать отказался. И в этот момент и происходит его загадочная гибель. Которая освобождает место мэра города. То есть, выполняет ту задачу, которая перед собой ставила власть.



Причем поведение властей уже после смерти, а также огромное количество нестыковок и белых пятен в официальной версии дают дополнительные поводы полагать, что это было не самоубийство.

"В городе сейчас идет террор силовиков, которые пытаются заткнуть рот всем, кто не согласен с официальной версией смерти Константина Юрьевича", - рассказывает Вилкул.

"Волей-неволей тень ложится на президента и действующую власть, поскольку погиб политический оппонент. И, чтобы не было никаких сомнений в непричастности президента, необходимо бросить все силы, чтобы преступление было максимально качественно раскрыто", - считает экс-судья Невядомский.

Но происходит как раз обратное. Говоря, что это суицид, власть не приводит никаких тому доказательств. И никак не отвечает на множество вопросов. Кто следил за домом Павлова? Чего опасался он сам за несколько дней до гибели? Почему на видео много помех и несовпадений? Почему не нашли пулю, которая убила мэра? Зачем полиция проводит обыски у тех, кто говорит, что это убийство?

И, наконец, почему жизнерадостный молодой мужчина, имеющий массу планов, вдруг решился на суицид?

В любом случае, именно после гибели Павлова у "слуг народа" появился шанс взять реванш за позорное поражение 2020 года. И уже в ближайшее время Рада назначит в Кривом Роге новые выборы - скорее всего на март.