Представитель МВД Артем Шевченко в эфире "Украина 24" подтвердил информацию "Страны" о том, что таксист специально следовал за погибшим нардепом Антоном Поляковым, а не случайно подобрал на улице.

"Он сказал, что он случайно подобрал пассажира. На самом деле он не случайно подобрал, он некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе со свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль... Поляков не был случайным пассажиром", - сказал Шевченко.

По словам Шевченко, уже установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь контактировал. Эксперты еще не дали окончательного ответа относительно влияния метадона на сам факт смерти, но, по словам Шевченко, скорее всего к смерти привело определенное сочетание химических веществ.

Напомним, 8 октября в Киеве патрульные остановили такси из-за нарушения ПДД. На заднем сидении обнаружили нардепа Полякова, он был без сознания. Медикам не удалось его реанимировать, нардеп умер. Таксиста допросили следователи и он рассказал, что нардеп поймал такси на улице и в машине ему стало плохо. Однако потом выяснилось совсем другое.

Днем ранее адвокат таксиста заявил, что последний в отделении полиции дал ложные показания. На самом деле он не подобрал Полякова (как заявлялось первоначально). Погибшего депутата к нему пересадили из другой машины. К тому же правозащитник заявил, что таксиста избивали в полиции на допросе.

Позже источник "Страны" в МВД заявил, что таксиста, который подвозил нардепа Антона Полякова, не избивали на допросе. При этом наш собеседник подтвердил, что изначально таксист дал ложные показания. Кроме того, источник рассказал новые важные подробности последнего вечера жизни Полякова.

Кроме того, ранее сообщалось, что в крови Полякова обнаружили метадон. Правоохранители рассматривают две версии произошедшего: самостоятельное употребление или отравление.