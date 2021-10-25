Интересный слух прошел по поводу довыборов в Раду по Херсонской области, которые состоятся уже в это воскресенье, 31 октября.

Там, как известно, главный фаворит выборов - соратник и бывший водитель мэра Херсона Колыхаева Геннадий Лагута. Там же баллотируется от "слуг" и губернатор области Сергей Козырь. Но шансов победить у него практически нет, как передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Так вот, по слухам, Офис президента предложил Колыхаеву сделку: уже на этой неделе Лагута назначается губернатором вместо Козыря, снимается с выборов, призывая голосовать за Козыря.

То есть Банковая предлагает Колыхаеву разменять мандат нардепа на пост губернатора. На первый взгляд такой размен выглядит неравнозначным - губернатор фигура посильнее депутата будет.

Но зная склонность Зеленского к символизму и пиару, в это можно поверить - в условиях постоянных скандалов и разговоров о падении рейтинга для него важно добиться победы своих кандидатов на обоих округах - и в Черкасской области (там шансы неплохие), и в Херсонской.

А Колыхаева потом можно будет кинуть, уволив в любой момент Лагуту с поста губернатора. Но посмотрим, состоится ли этот размен на практике.

P.S. И самое смешное будет, если Козырь проиграет даже после снятия Лагуты.

Ранее "Страна" писала о том, что Олег Ляшко хочет баллотироваться на довыборах в Раду по округу 206 вместо умершего нардепа Полякова.

Также мы сообщали, что локдаун не станет помехой для довыборов в Раду в Херсонской области.