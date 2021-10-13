Довыборы в Раду в Херсонской области 31 октября состоятся, несмотря на то, что с 15 октября область будет находиться в красной зоне карантина из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом "Стране" рассказал член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.

"Выборы будут проводиться в любом случае. Они могут не состояться только в двух случаях. Эти два случая определены законом о правовом режиме военного положения - в случае введения военного положения или правовой режим чрезвычайного положения. На всей территории или в отдельных регионах. А в остальных случаях - избирательное законодательство не предусматривает того, чтобы выборы не состоялись", - сообщил Постивый.

Также Постивый сказал, что в Украине действует постановление №1236 Кабмина, которое регулирует порядок осуществления противоэпидемиологических мероприятий во время организации и проведения выборов.

"В нем определено, что в период карантина выборы проводят с осуществлением противоэпидемиологических действий согласно постановления. В частности, в постановлении определено, что ограничения, связанные с посещением учебных заведений на территории которых расположены помещения избирательных комиссий и помещения, где проводится голосование — не распространяются на субъектов и остальных личностей, которые обеспечивают избирательный процесс. То есть, не распространяются ни на избирателей, ни на членов комиссии, ни на тех, кто обеспечивает организацию проведения выборов. Они имеют право там находиться", - заявил член ЦИК.

Напомним, Рада проголосовала за прекращение депутатских полномочий За будущее" Игоря Колыхаева, избранного мэром Херсона и нардепа из фракции "Слуга народа" Александра Скичко 30 марта этого года. В связи с этим в Херсонской и Черкасской областях состоятся довыборы, кто на них пойдет подробно анализировала "Страна".