Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что столице удастся избежать еще одного жесткого карантина, однако киевские власти готовятся к любому варианту развития событий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", цитируя слова городского главы в "Подробностях недели" на телеканале "Интер" .

"Что касается возможного входа Киева в локдаун, то мы надеемся, что мы не войдем в жесткие ограничения. Но тем не менее, изучаем и готовимся к какому либо развитию событий", - заявил Кличко.

При этом он обратил внимание на то, что зависеть ужесточение карантина будет от хода вакцинации населения от коронавируса и соблюдения противоэпидемиологических норм. По словам Кличко, в сравнении с другими украинскими городами, в Киеве самые лучшие показатели вакцинации.

Напомним, карантин в Украине могут усилить уже с понедельника, 13 сентября. Сейчас страна находится в "зеленой" зоне эпидемиологической опасности, но уже с начала следующей недели может перейти в "желтую".

При этом даже если один из регионов окажется в "красной" зоне, с наиболее строгими карантинными мерами, заведениям общепита могут позволить продолжить работу, если все сотрудники вакцинируются.

Какая вероятность усиления карантина с 13 сентября и какими будут ограничительные меры в этот раз, подробно разбиралась "Страна".