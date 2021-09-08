Министерство здравоохранения Украины планирует, что после ужесточения карантина в Украине, которое планируется уже с 13 сентября, большинство ограничений "желтого" и "красного" уровня эпидопасности не будут распространяться на вакцинированных граждан.

Об этом в ходе заседания правительства заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Следуя практике европейских стран и США, мы предлагаем приблизить качество вакцинированного против Covid-19 населения к обычному. Поэтому мы начали совместно с другими министерствами основательно работать над изменениями карантинных норм, чтобы придерживаться баланса между защитой населения от коронавируса и его благополучием", - сказал Ляшко.

Министр уточнил, что предполагается, что большинство ограничений в "желтых" и "красных" зонах карантина не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений или разных сфер экономики. При этом для "желтого" уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для "красного" - полный курс прививок.

Например, по словам Ляшко, работа образовательных учреждений в "желтой" зоне не будет ограничиваться при условии наличия у 80% педагогических работников документов, подтверждающих вакцинацию хотя бы одной дозой препарата.

"Только когда постановление вступит в силу, а это не менее 7 дней с момента его рассмотрения Кабмином, предлагаем созвать Комиссию по ТЭБ и ЧС для перехода всех регионов в "желтую" зону", - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, "Страна" писала о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль, заявил, что Государственная комиссия по техногенно-экологическим вопросам и чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос об ужесточении карантина в Украине уже в ближайшие дни.

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