В воскресенье, 31 октября, у желающих принять участие в голосовании на выборах мэра Харькова и довыборах в Раду в Херсонской и Черкасской областях на избирательных участках не будут требовать COVID-cертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, проверка соответствующих документов не предусмотрена никакими нормативно-правовыми актами.

Тем не менее, избирателям в связи с пандемией коронавируса рекомендуют:

Обработать руки дезинфицирующим средством перед входом в помещение и после него;

Пребывать в респираторе или маске, закрывающей нос и рот;

Минимизировать время нахождения в помещении;

По возможности использовать личную ручку.

Кроме того, избиратели с повышенной температурой или симптомами респираторных заболеваний будут голосовать в отдельной кабинке.

Отметим, что 31 октября в двух мажоритарных избирательных округах (№184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области) пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду. Также в этот день состоятся внеочередные выборы мэра Харькова.

Напомним, харьковские правоохранители с начала кампании по внеочередным выборам мэра открыли 8 уголовных производств, связанных с избирательной кампанией. Всего к ним поступило 60 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.