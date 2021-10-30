Вакцинироваться от коронавируса тем, кто недавно перенес болезнь, нужно не позднее, чем через три месяца после выздоровления. Тем, кто находится в группе риска, например медикам, можно делать прививку уже через 28 дней после завершения болезни.

Об этом рассказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Игорь Кузин в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Многие люди говорят о том, что "я могу ждать 6 месяцев или даже год после перенесенной болезни". Так вот, официальная и доказательная медицина говорит о том, что если человек переболел, он должен быть вакцинирован не позднее, чем через 3 месяца после завершения болезни", - рассказал он.

В то же время Кузин уточнил, что медицинские работники или другие представители группы риска могут быть вакцинированы через 28 дней после завершения болезни.

"Мы советуем, чтобы медицинские работники, врачи первичного звена выдавали справки о том, что человек переболел, как временное противопоказание не более чем на три месяца. Через три месяца или на четвертый месяц человек должен быть вакцинирован", - уточнил он.

При этом, утверждает Кузин, беременность не является противопоказанием к вакцинации.

"Для беременных применяются только определенные типы вакцин. Для них невозможно применять вакцину CoronaVac, например, но можно использовать вакцину Pfizer", - добавил он.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о планах властей ужесточить наказание для тех, кто изготавливает и использует поддельные COVID-документы. В некоторых случаях за подделку будут сажать на восемь лет.

Кроме того, "Страна" публиковала полный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19, утвержденный Минздравом.