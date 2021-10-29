Всемирная организация здравоохранения рекомендует не закрывать школы из-за пандемии коронавируса. Эксперты ВОЗ полагают, что прошлогодний опыт показал, что закрытие школ несет больше вреда, чем пользы.

Об этом сообщается в пресс-релизе ВОЗ в пятницу, 29 октября.

В ВОЗ считают, что прерывание обучения детей должно быть крайней мерой.

"Повсеместное закрытие школ в прошлом году, нарушившее образование миллионов детей и подростков, принесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию детей. Мы не можем повторять одни и те же ошибки", - сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Вместо закрытия школ в ВОЗ рекомендуют подход к сокращению передачи инфекции с помощью широкого спектра мер, в зависимости от уровня передачи, в местах, где она происходит. Это включает в себя школьную среду, где важны физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, обеспечение надлежащей вентиляции в классных комнатах и расширение доступа к тестированию, особенно в условиях высокой распространенности коронавируса.

Ханс Клюге сообщил, что наука должна преобладать над политикой, а долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом, особенно сейчас, когда в ряде стран наблюдается всплеск передачи инфекции.

Ранее "Страна" информировала, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал рост в глобальном масштабе заражений коронавирусом и смертей от него впервые за два месяца. Также он заявил, что одни лишь вакцины не смогут остановить пандемию.

Также мы писали, что ВОЗ собрала экспертов, которые будут изучать происхождение коронавируса и новых патогенов.