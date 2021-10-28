Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал рост в глобальном масштабе заражений коронавирусом и смертей от него впервые за два месяца. Также он заявил, что одни лишь вакцины не смогут остановить пандемию.

Заявление прозвучало 28 октября на брифинге ВОЗ.

"В мире число зарегистрированных случаев и смертей от COVID-19 в настоящее время увеличивается впервые за два месяца благодаря продолжающемуся росту в Европе, который перевешивает снижение в других регионах. Это еще одно напоминание о том, что пандемия COVID-19 еще далека от завершения", - сказал Гебрейесус.

По его мнению, пандемия бушует в значительной степени потому, что сохраняется несправедливый доступ к инструментам. В странах с высоким уровнем доходов было проведено в восемьдесят раз больше тестов и в 30 раз введено больше доз, чем в странах с низким уровнем доходов.

"Если бы 6,8 миллиардов доз вакцины, введенных к настоящему моменту во всем мире, были распределены справедливо, мы бы достигли нашей цели в 40% привитых в каждой стране", - привел статистику гендиректор ВОЗ.

Что касается утверждения о неспособности вакцин в одиночку остановить пандемию, то она связана с высокой заразностью "дельта"-штамма коронавируса.

"Все страны, в том числе развитые, по-прежнему подвержены высокому риску заражения новыми вариантами, что приводит к инфицированию тех, кто полностью вакцинирован, ставит под угрозу эффективность имеющихся у нас средств по борьбе с вирусом и увеличивает вероятность повторного введения более строгих санитарных мер", - отметил Гебрейесус.

Он считает, что помимо вакцинации для борьбы с COVID-19 нужно нарастить объемы тестирования, отслеживать появление новых и опасных штаммов вируса, внедрить новые методы лечения и продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе ношение масок.

Между тем не далее как десять дней назад в ВОЗ прогнозировали, что мир может выйти из пандемии COVID-19 уже в 2022 году.

Как сообщала "Страна", организация вышла на финальную стадию одобрения российской вакцины "Cпутник V".