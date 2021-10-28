Пограничная служба Польши в 2021 году обнаружила на границе с Украиной более полутысячи поддельных COVID-сертификатов о прививках, предоставляемых гражданами Украины при въезде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Надбужанского и Бещадского отделов Пограничной службы Польши в четверг, 28 октября.

По информации Надбужанского отдела Пограничной службы Польши, в 2021 году пограничники обнаружили 554 сертификата вакцинации против COVID-19 международного образца, выданных в Украине, относительно которых существует "обоснованное подозрение в их подделке". Больше всего таких случаев - 352 - обнаружено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская".

Пресс-служба Надбужанского отдела отмечает, что последний подобный случай произошел 25 октября в пункте пропуска "Зосин-Устилуг". У пяти граждан Украины, которые вместе пересекали границу, подтверждена подделка COVID-сертификатов. Поэтому они были задержаны, а после этого административным решением им был запрещен въезд на территорию Польши.

В Бещадском отделе Пограничной службы Польши сообщается об обнаружении с начала года только 12 случаев подделки гражданами Украины COVID-сертификатов о вакцинации.

Известно, что наличие COVID-сертификатов о прививках освобождает украинцев от карантина после пересечения польской границы.

Ранее "Страна" информировала, что более десятка ковид-сертификатов с признаками подделки выявили украинские пограничники в течение минувших выходных, 23 и 24 октября. Изъятые ковид-сертификаты пограничники передают представителям Национальной полиции, которые будут проводить экспертизу. На основе выводов экспертов будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кто решил воспользоваться подделкой.

Также мы писали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что делать, если человек купил фальшивый сертификат о вакцинации, но потом решил привиться от Covid-19. По словам санитарного врача, если человек имеет поддельный сертификат, но хочет действительно вакцинироваться, то надо обратиться в пункт прививки. Будет вызвана Национальная полиция, соберут доказательства, но человек получит защиту.