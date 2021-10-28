Национальный совет по вопросам телевидения введет мониторинг украинских телеканалов на предмет дезинформации про COVID-19.

Об этом сообщает сайт Нацсовета по вопросам телевидения со ссылкой на слова члена Национального совета Максима Оноприенко в четверг, 28 октября.

По информации Оноприенко, ситуация, наблюдаемая Национальным советом с распространением в медиа фейковой информации о СOVID-19, заставила регуляторный орган ввести специальный мониторинг. Он будет отслеживать появление в СМИ таких фейковых сообщений.

Чиновник сообщил, что в условиях пандемии коронавируса украинское общество столкнулось с еще одной эпидемией – распространение фейков, дезинформации и откровенной лжи. Это влияет не только на здоровье людей, но и на безопасность и доверие государству в целом. Как следствие, Украина несет невосполнимые потери из-за вреда здоровью граждан и смерти, вызванные пандемией.

Национальный совет призывает каналы-вещатели объективно и беспристрастно информировать население о пандемии COVID-19 и способах борьбы с ней.

"Мы обращаемся к лицензиатам с настоятельной просьбой тщательно проверять источники информации, выполнять законодательные требования относительно достоверности и объективности освещения событий и не распространять фейковый контент о коронавирусе и вакцинации", - сообщил Максим Оноприенко.

Национальный совет уже активизировал официальный мониторинг теле- и радиопрограмм по поводу распространения дезинформации относительно антиковидных мер. В случае распространения информации, которая может усугубить эпидемиологическую ситуацию, регулятор будет применять санкции в отношении лицензиатов на основании статьи 6 и/или 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Ранее "Страна" сообщала, что, по словам главного санитарного врача Игоря Кузина, вакцины от коронавируса, которые используются для иммунизации населения в Украине, хорошо изучены и эффективны, они не вызывают бесплодия и не меняют ДНК. В Минздраве призывают делать прививки и не верить фейкам.

Также мы писали, что в Украине более сотни людей столкнулись с серьезными неблагоприятными событиями после вакцинации от коронавируса, в том числе и с летальным исходом. Однако, по словам министра МОЗ Виктора Ляшко, доказанных случаев прямой связи прививки и смерти нет.