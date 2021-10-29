"Министерство образования и науки ДНР" 28 октября выпустило приказ об организации работы учреждений начального, основного и среднего общего образования в период действия режима повышенной готовности. Согласно документу, ученикам младших классов продлили каникулы.

Приказ появился на официальном сайте "ведомства".

В нем говорится, что осенние каникулы для школьников из 1-4-х классов продлены до 7 ноября. Занятия в очной форме начнутся 8 ноября "с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий".

Для учеников 5-11-х классов с 1 ноября образовательный процесс будет организован исключительно с применением дистанционных образовательных технологий.

С 1 ноября для учеников дополнительных (подготовительных) и 1-11-х классов санаторных, специальных школ-интернатов, школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занятия начнутся в очной форме.

Как писала "Страна", каникулы в "ДНР" длятся уже месяц с 27 сентября. Сначала планировалось, что отдых детей продлится три недели, до 17 октября, но затем каникулы продлили.

Многие школы на подконтрольных Киеву территориях ушли на каникулы с 18 октября.