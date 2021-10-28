В связи с ростом заболеваемости в Киеве с 1 ноября вводят жесткие карантинные ограничения. В отличие от школ, которые переходят на дистанционное обучение, детские сады будут работать, но с правилами "красной" зоны - при условии 100% вакцинации персонала.

Об мэр Киева Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга в четверг, 28 октября.

"Что касается детских садов: они работают (после ужесточения карантина - Ред.), но с правилами "красной" зоны - при условии вакцинации 100% персонала", - сказал Кличко.

Ранее "Страна" информировала, что в Украине зафиксировали более 26 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, это является новым антирекордом.

Также мы писали, что Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве после ужесточения карантина. Общественный транспорт продолжит свою работу. Однако на нем смогут ездить только вакцинированные пассажиры, переболевшие Covid-19 или те, у кого есть ПЦР-тест.

Кроме того, мы писали, что Госкомиссия по ТЭБ и ЧС после решения местных властей усилить ограничения приняла решение о переводе столицы в "красную" зону карантина с 1 ноября.