В Киеве, где с первого дня ноября усиливают карантин, общественный транспорт продолжит свою работу. Однако на нем смогут ездить только вакцинированные пассажиры, переболевшие Covid-19 или те, у кого есть ПЦР-тест.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook в четверг, 28 октября.

По его словам, правоохранители проверять наличие документов будут выборочно, а не на входе в общественный транспорт.

Напомним, сегодня столица в связи с ростом случаев коронавируса приняла решение об усилении карантинных ограничений. Кроме того, мэрия Киева попросила правительство перевести город в "красную" зону. "Страна" подробно описывала, как Киев с 1 ноября ужесточает карантин.

Между тем, по состоянию на 28 октября в Киеве уже три дня подряд превышен допустимый уровень госпитализации пациентов с Covid-19 и загруженности коек с кислородом. Поэтому решение о переводе столицы в "красную" зону Госкомиссия по ТЭБ и ЧС может принять уже завтра.

Также "Страна" писала о том, что в Киеве по итогам 26 октября зафиксировали антирекорд по летальным случаям от ковида.