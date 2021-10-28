Киев в связи с ростом случаев коронавируса с 1 ноября внедряет жесткие каратинные ограничения и просит правительство перевести город в "красную" зону карантина.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 октября сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Сообщение у меня неутешительное. Ситуация с коронавирусом в столице стремительно ухудшается. Последнее время умирают по 40-50 человек в день, умирают молодые, даже годовалый ребенок. Растет число пациентов, нуждающихся в кислороде. Заполненность коек - почти 60%, а в некоторых больницах - 99-100%. Койки с кислородом уже третий день подряд заполнены на 66%, а это критерий, к сожалению, красной зоны", - рассказал Кличко.

С 1 ноября только с негативным ПЦР-тестом или ковид-сертификатом можно работать и посещать:

заведения питания,

отели,

спортзалы,

фитнес-центры,

ЦНАПы,

управления пенсионного фонда,

массовые мероприятия,

ТРЦ.

Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР.

С понедельника школьники за парты не вернутся. Учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемситуации.

"Что касается детских садов: они работают, но с правилами "красной" зоны - при условии вакцинации 100% персонала", - сказал Клико.

Общественный транспорт не закрывается. Но в нем ездить смогут только вакцинированные пассажиры, переболевшие или те, у кого есть ПЦР-тест. Проверки будут производиться выборочно, а не на входе.

Отметим, что после ужесточения карантина в столице будет работать и "желтый" ковид-сертификат, который выдается уже после получения первой прививки от коронавируса.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, сколько дней регионы Украины могут находиться в "красной" зоне карантина.

Также мы писали, что в Украине зафиксировали более 26 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, это новый антирекорд.