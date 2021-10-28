В пятницу, 29 октября, Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС может перевести Киев, где три дня подряд превышены коронавирусные показатели, в "красную" зону карантина.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в четверг, 28 октября.

"Ситуация сложная и напряженная. Темпы заболеваемости продолжают бить рекорды....Мы сегодня третий день находимся в параметрах, которые с завтрашнего дня дадут возможность Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС принять решение о переводе Киева в "красную" зону карантина", - сказал Поворозник.

По его словам, если комиссия все же оставит столицу в "оранжевой" зоне, то в городе в любом случае с понедельника, 1 ноября, ужесточат карантин.

Вместе с этим, столичные власти рекомендуют предпринимателям с первого дня ноября по возможности переходить в онлайн-режим, чтобы уменьшить нагрузку на транспорт и скопления людей. Однако это не касается бизнеса, где работа дистанционно не возможна: заведений общепита, фитнес-центров. При этом там должны требовать ковид-сертификаты.

Также Поворозник сообщил, что сегодня киевские власти проконсультируются с Министерствами образования и здравоохранения и примут решение либо о дистанционном обучении, включая учащихся младших классов, или о продлении каникул. При этом замглавы КГГА добавил, что, скорее всего, решение примут в пользу первого варианта.

Напомним, 26 октября в столице зафиксировали антирекорд по летальным случаям от ковида - умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик. Сегодня же коронавирус в столице выявили у 1 451 пациента.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что изменится в городе в случае перехода столицы в "красную" карантинную зону.

Также мы писали, что НАН сообщила о нестыковке ковид-статистики в Киеве.