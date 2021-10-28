По состоянию на четверг, 28 октября, в Киеве три дня подряд превышен уровень госпитализации пациентов с Covid-19 и загруженности коек с кислородом. Таким образом, столица уже в ближайшее время может попасть в "красную" карантинную зону.

Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

Допустимой считается норма госпитализаций не более 50%. Однако данный показатель превышен столице и составляет уже три дня подряд 90,1%, 91,3% и 93% соответственно.

Кроме того, в Киеве три дня подряд наблюдается превышен уровень загруженности коек с кислородом. При норме не более 65% в столице этот показатель составляет - 67,3% 67,1% 67,4%.

Условием перехода региона в "красную" зону является превышение в течение трех дней подряд двух и более показателей Министерства здравоохранения.

Вместе с тем, Национальная академии наук (НАН) сообщила о нестыковке ковид-статистики в Киева: положительных тестов оказалось больше, чем новых случаев, более чем в два раза. Это означает, что официальное число заболевших в столице может занижаться.

Напомним, за минувшие 24 часа в Украине коронавирусом заразились 26 072 человек, что является антирекордным показателем для страны. При этом в Киеве за отчетный период заболели 1 451 человек.

Днем ранее в Киевской городской государственной администрации заявили, что город может попасть в "красную" зону уже с пятницы-субботы (29-30 октября).

Всего на сегодняшний день восемь регионов находятся в "красной зоне". Однако уже с 30 октября туда перейдут еще семь областей. Таким образом, с субботы, уже 15 регионов будут в "красной" зоне карантина.