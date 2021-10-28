В понедельник, 1 ноября, в Киеве школьники не вернуться за парты после осенних каникул. Обучение будет проходить исключительное в дистанционном формате.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличкой во время брифинга в четверг, 28 октября.

Уже 1 ноября киевские школьники должны были вернуться к учебе после осенних каникул, но начиная с понедельника в городе ужесточают карантинные меры. Поэтому обучение дети будут продолжать уже в дистанционном формате и не вернутся в классы до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в городе не улучшится.

Напомним, в Киеве уже на протяжении трех дней превышен уровень госпитализации пациентов с Covid-19 и загруженности коек с кислородом.

Также сообщалось, что Кличко анонсировал с 1 ноября ужесточение карантина в Киеве, несмотря на то, что город еще не перевели в "красную" зону. Уже с понедельника в общественный транспорт, кафе, спортивные залы и торговые центры смогут попасть только обладатели ковид-сертификатов или отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Отметим, что после ужесточения карантина в столице будет работать и "желтый" ковид-сертификат, который выдается уже после получения первой прививки от коронавируса.