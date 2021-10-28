Киев, где решением местных властей с 1 ноября решили усилить карантин, с этого же дня переводят в "красную" зону эпидемической опасности.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС провела внеочередное заседание. На нем было принято решение о переводе столицы в "красную" зону.

"Красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы", - сказано в сообщении.

Отметим, что о переводе столицы в "красную" зону Госкомиссию по ТЭБ и ЧС просил мэр Киева Виталий Кличко.

Также мы писали о том, что киевские школьники с понедельника переходят на дистанционку. Детские сады будут работать, но с правилами "красной" зоны - при условии 100% вакцинации персонала.

Кроме того, сообщалось, что Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт в Киеве после ужесточения карантина.