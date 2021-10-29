Сегодня, 29 октября, Минздрав Украины сообщил о 26 870 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд за все время пандемии. Предыдущий был установлен только вчера - эта цифра составила 26 072 человек.

В числе заболевших 1 824 детей и 491 медицинских работников.

Из жизни в четверг ушли 648 (днем ранее - 576 граждан).

Госпитализировано 5 463 человек. Выздоровели - 9 784.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2164), Одесской (2156), Львовской (1702), Харьковской (1497) областях и в Киеве (1616).

Полная разбивка по регионам выглядит так:

За прошедшие сутки вакцинировано 289 241 украинцев - рекордно большое для Украины число. Уже сделано более 17 миллионов прививок.

Накануне сообщалось, что с 1 ноября Киев перейдет в красную зону карантина. По каким правилам будет жить столица - в материале "Страны".

Также мы публиковали полный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19, утвержденный МОЗ.