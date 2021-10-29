В Украине дети в условиях пандемии коронавируса так же, как и взрослые, должны носить маски в общественных местах. Это правило касается тех, кому уже исполнилось 12 лет.

Об этом главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил в интервью "Гордону".

"С 12 лет должны (дети носить маски в общественных местах - Ред.), и особенно в общественном транспорте, местах скопления людей", - сказал Кузин.

Что касается школ в тех регионах, где еще не объявлен красный уровень эпидемической опасности, то учащиеся, кроме тех, кто ходит в первые - четвертые классы, должны надевать маски на входе и выходе из учреждения, а также в общих помещениях. Во время занятий маску можно не надевать.

Также Кузин напомнил, что если родители хотят защитить своего ребенка-подростка от коронавируса, его можно вакцинировать.

"Есть ряд случаев, когда с 12 лет ребенок может получить прививку и только одной вакциной - Pfizer. Другими - нет", - заявил Кузин.

Также санврач заявил, что критическая ситуация по коронавируса будет наблюдаться в ближайшие три недели. В январе пойдет на спад. И следующую волну ожидают уже в марте-апреле 2022 года.

Напомним, в Украине от коронавируса умерли 70 беременных женщин.

Также мы писали о том, что недавно Минздрав разрешил прививать от коронавируса вакциной Pfizer украинских детей от 12 до 17 лет.