Медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова заявила, что в Украине от коронавирусной инфекции умерли 70 беременных женщин.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Страна потеряла только по официальным данным 70 беременных женщин за время ковидной вспышки", - сказала эксперт.

Она также рассказала, что по словам главного акушера-гинеколога в Украине Вячеслава Каминского, сейчас с больнице находится 46 беременных женщин. При этом все они не привиты от коронавируса.

Булавинова призвала всех акушеров-гинекологов убеждать беременных женщин на любом сроке вакцинироваться от коронавируса препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что при выборе вакцин для прививки беременных лучше отдавать предпочтение мРНК-вакцинам - то есть Pfizer и Moderna, а не векторным, то есть не AstraZeneca.

Также мы приводили заявление Минздрава о том, в каких случаях беременным стоит прививаться от Covid-19.

Кроме того, рассказывали, как ранее в Минздраве заявили о безопасности вакцин для беременных, а эксперты раскритиковали ведомство.