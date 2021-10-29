Пациенты с коронавирусом начали жаловаться на тошноту, настолько сильную, что им тяжело принимать пищу и пить. При этом обоняние и вкус начали пропадать реже, чем во время первой волны пандемии.

Об этом рассказал заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. Богомольца Сергей Дубров, пишет Тelegram-канал "Коронавирус_инфо".

По словам Дуброва, пациенты с коронавирусом начали жаловаться на тошноту, которая мешает им есть и пить и это очень плохо, потому что для уменьшения интоксикационного синдрома нужно употреблять большое количество жидкости.

Однако большая часть основных симптомов коронавируса остались неизменными - кашель, повышение температуры, боль в мышцах, затрудненное дыхание и усталость.

"Во время последней волны меньшее количество больных теряют чувство обоняния и вкуса, чем было ранее. Увеличилось количество людей с расстройством желудочно-кишечного тракта. Как правило, такой симптом чаще встречается у детей", - рассказал Дубров.

Кроме того он сообщил, что из-за штамма "Дельта" состояние пациентов может очень резко становиться хуже и в считанные дни перейти из стабильного в критическое.

Напомним, по словам главного санврача Украины 100% случаев коронавируса в нашей стране - трансмиссивный штамм "Дельта".

Также "Страна" сообщала, что 29 октября в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по суточному приросту новых случаев коронавируса.