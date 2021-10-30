За прошедшие сутки, 29 октября, в Украине обнаружили 26 198 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 1643 ребенка и 379 врачей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"За сутки 29 октября в Украине зафиксированы 26 198 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1643, медработников – 379). Старт вакцинации от COVID-19 в Украине начался 24 февраля 2021. Года. От начала компании проведено всего 17 400 008 прививок", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что за прошедшие сутки:

Госпитализировано людей – 5305;

Летальных случаев – 541;

Выздоровели – 9449.

Кроме того, согласно данным ведомства, лидерами по суточному приросту новых случаев стала Днепропетровская (2280), Одесская (1973) и Львовская (1880) области.

Напомним, вчера в Украине суточный прирост зараженных коронавирусом находился на уровне 26 870 человек, что являлось антирекордом за все время пандемии. А позавчера Минздрав зафиксировал 26 072 новых случая заражения.

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