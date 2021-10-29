Телеведущий Савик Шустер заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Однако традиционный пятничный эфир своего шоу "Свобода слова Савика Шустера" не отменил.

Как видно из YouTube-трансляции передачи, Шустер ведет ее из своего дома в Италии.

"Так случилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест и он оказался положительным. Поэтому я в изоляции", - сказал в начале эфира журналист.

Также Савик Шустер сообщил, что чувствует себя хорошо.

Ключевой темой выпуска от 29 октября стала ситуация с коронавирусом. Гости студии обсуждают обязательную вакцинацию, ситуацию с кислородом в больницах, действия властей по борьбе с пандемией. Также одной из заявленных тем является тюремное заключение в качестве наказания для продавцов и покупателей поддельных сертификатов о вакцинации.

Неделю назад "Страна" сообщала, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заразился коронавирусом и перенес инфекцию не бессимптомно: у него заболевание средней тяжести.

Также мы писали, что в сентябре представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук заболел СOVID-19 и попал в реанимацию.