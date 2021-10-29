В одном из центров массовой вакцинации Ивано-Франковска, расположенном в помещении ночного клуба в торговом центре "Панорама Плаза", произошел скандал. Люди заблокировали медиков после окончания рабочего дня и требовали продолжить делать прививки, пока не иссякнет поток желающих.

Об этом сообщается в Фейсбуке коммунального предприятия "Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи".

"Несмотря на то, что центр вакцинации по графику работает до 20:00, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не вакцинируют всех до последнего посетителя. После многочисленных переговоров и благодаря вмешательству работников Национальной полиции ситуация оказалась исчерпана, медики доработали свою смену", - говорится в посте.

В связи с инцидентом врачи обратились к жителям города с просьбой уважать их труд и право работать по графику.

Между тем на YouTube-канале Galka размещен сюжет очевидца событий, из которого следует, что ситуация была несколько иной: в прививочном пункте задолго до 20:00 закончились вакцины.

По словам одной женщины, она пришла прививаться в 16:00, ради чего отпросилась с работы. В центре уже стояла большая очередь. И никто людям не сказал, что вакцин на всех не хватит. Когда в очереди осталось более 100 человек, вакцин было всего на 32 дозы. Последнюю из оставшихся вкололи в 19:15.

Ранее "Страна" рассказывала, что в киевском МВЦ произошел сбой в электронной очереди на вакцинацию от коронавируса. В результате возле центра началась давка.

Мы также писали, что в столичных больницах образовались очереди из желающих сделать вакцинацию.