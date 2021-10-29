В пятницу, 29 октября, в Киеве образовалось столпотворение возле пункта вакцинации населения от коронавируса. Из-за сбоя в электронной очереди люди сбились в толпу и не соблюдают социальную дистанцию.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Инцидент произошел возле пункта вакцинации, который расположен на территории Международного выставочного центра на Левобережной. Ранее здесь стояли организованные очереди на расстоянии десяти метров от входа и внутрь пропускали отдельно тех, кто записался в электронную очередь и тех, кто этого не сделал.

Но в электронной очереди произошел сбой и образовалась толпа прямо возле входа, все пытаются попасть на вакцинацию в порядке живой очереди.

Напомним, для жителей Киева сейчас получить прививку от коронавируса особенно важно - с 1 ноября столица окажется в "красной" зоне карантина. То есть в в общественный транспорт, кафе, спортивные залы и торговые центры смогут прийти на работу или в качестве посетителей только обладатели ковид-сертификатов или отрицательных результатов тестов на коронавирус.

Также сообщалось, что в Киеве ужесточат масочный режим.