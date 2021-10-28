С 1 ноября 2021 года Киев переходит в "красную" зону карантина. Новые ограничения будут предусматривать также и ужесточение масочного режима.

Об этом сообщает в Telegram официальный канал Киевской городской государственной администрации в четверг, 28 октября.

По информации из Киевской городской администрации, с 1 ноября носить маску или другое средство защиты нужно не только в помещениях. Надевать маску также необходимо:

на территориях учреждений здравоохранения;

на территориях учебных заведений;

в подземных переходах;

на остановках общественного транспорта;

других территориях общего пользования.

Главное условие обязательного масочного режима - невозможность соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

С 1 ноября в Киеве действуют правила "красной" зоны. Источник: Telegram/КГГА

"Страна" анализировала, как будет жить Киев с 1 ноября в условиях "красной" зоны карантина. В транспорт, общепит и ТРЦ будут пропускать по ковид-сертификатам. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с привитыми родителями или родителями, у которых есть ПЦР-тест. Учебный процесс возобновляется только в дистанционном режиме, и в таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемситуации. Что касается детских садов: они работают, но с правилами "красной" зоны - при условии 100% вакцинации персонала.

Также мы писали, что Киев, где решением местных властей с 1 ноября решили усилить карантин, с этого же дня переводят в "красную" зону эпидемической опасности. Госкомиссия по ТЭБ и ЧС провела внеочередное заседание. На нем было принято решение о переводе столицы в "красную" зону.