В Моршине Львовской области заявили об успешном эксперименте с тотальной вакцинацией.

Благодаря ей в городе сейчас менее 1% больных ковидом и всего одна госпитализация. В сети это назвали "моршинским чудом".

Правда, в соседних курортных городах тоже нет вспышек заболевания. Хотя бы потому, что плотность населения там невысокая, туристический поток упал, да и экология позволяет болеть меньше.

Тем не менее, этот эксперимент власть использует как доказательство благотворности вакцинации - и ставит себе в немалую заслугу. При этом не напоминая, что в целом по стране вакцинация в преддверии сезонного роста ковида оказалась проваленной.

Но сам опыт Моршина, конечно, интересный.

Разбирались, что происходит в этом городке с ковидом. И какие вакцины спасли его от вспышки пандемии.

Одна госпитализация на весь город

Кампанию по вакцинации запустили из-за убытков. Из-за пандемии никто не ехал отдыхать в санаториях - таким образом хотели вернуть отдыхающих. Тогда моршинскую кампанию назвали экспериментом Минздрава по массовой вакцинации для выработки коллективного иммунитета.

26 октября мэр Моршина Руслан Ильницкий заявил о стабильной ситуации с коронавирусом, в то время, как в Украине показатели растут. В городе было 26 активных больных, из которых 8 привитых. При этом ни один из них не нуждался в госпитализации.

"Если летом у нас не было ни одного больного человека, то с появлением Delta-штамма имеем такую ​​тенденцию. Но за весь период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - рассказывал Ильницкий.

Он добавил, что во время волны коронавируса в марте в городе было много госпитализированных, фиксировали летальные случаи, сейчас же ситуация иная благодаря эксперименту с вакцинацией. А в июне и мае было всего двое заболевших.

Но тем не менее, "Дельта" взяла свое. По состоянию на 28 октября в городе было уже 27 заболевших. Одна пожилая женщина госпитализирована, она не был привита. Всего же из 27 заболевших, 17 непривиты и 10 вакцинированы.

Если рассчитывать в процентах, то в Моршине сейчас болеют ковидом 0,64% населения.

Для сравнения в Киеве 0,77% (22 105 активных больных при 2,8 млн населения), в Житомире 1,84% (4900 активных больных при 266 106 населения), в Одессе 1,57% (15 588 больных при населении 993 120).

То есть показатели близкие к киевским, при этом стоит учесть, что в Моршине плотность населения ниже, чем в столице. И не исключено, что с этим также связан единичный тяжелый случай в городе.

Как проводили эксперимент

Старт экспериментального проекта вакцинации в Моршине объявили 16 апреля. Его суть была в том, чтобы сделать прививки большей части населения и добиться 70% иммунной прослойки.

Для этого в городе провели внеочередную вакцинацию, в то время, как в Украине сначала прививали только определенные категории граждан (медиков, полицию, соцработников, пожилых людей).

Из первой партии "Короновака", который поступил во Львовскую область, Моршину передали 2 400 доз из 11 240. В целом 90% всех вакцинированных в Моршине привили китайской вакциной. Для остальных использовали вакцины AstraZeneca и Pfizer.

Город выбрали поскольку там живет чуть более пяти тысяч человек, соответственно их легче охватить вакцинацией. Кроме того, это курортный город, куда многие украинцы приезжают для восстановления здоровья, в том числе после ковида.

По состоянию на 26 октября полный цикл вакцинации в городе прошли 74% взрослого населения.

"По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было исполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - рассказал мэр.

Правда, несмотря на это в Моршине с 28 октября установлен красный уровень эпидемической опасности - как и во всей Львовской области. Но, видимо, в городе ничего не закроется благодаря вакцинации.

Что говорят жители города о "моршинском чуде"

В самом Моршине, впрочем, мнения по поводу "чуда" разделились.

"У нас и правда многие привились, чтобы продолжать работать - ведь большинство людей трудятся в санаториях. Завод минеральных вод, это пару сотен человек, вынудили уколоться. Плюс экология, горы, лес - все это способствует здоровью", - рассказывает нам жительница Моршина Галина Симко.

Другие уверены в манипуляциях ради рапорта о "перемоге" и рекламы для курорта.

"Наш Моршин - это село, откуда половина уехала на заработки, а остальные работают в санаториях, потому либо прививаются, либо покупают справку. А те, кто болеет, дома сидят и тесты на сдают, по врачам не бегают. И, говорят, что больных на самом деле больше. И главное - в Моршине нет ковидного отделения, нет лаборатории. Поэтому, ясное дело, якобы нет ковидных больных", - говорит нам моршинец Роман Солтис.

О том, что "моршинское" чудо не более чем миф, говорит и львовский юрист Теодор Дякив.

"Там 4 тысячи жителей и нет ковидного отделения. Я в шутку писал, что туда просто тестов не завезли, а оказывается, что тестирование там и не проводят. Так что это город для информационной "потемкинской деревни" Минздрава.

Людей с подозрением на ковид отправляют за 10 км, в Стрыйскую районную больницу с ковидным отделением", - говорит нам Дякив.

Алла Кит из Моршина заметила, что треть от официально зарегистрированных на сегодня больных ковидом в Моршине вакцинированы.

"В Моршине болеют ковидом так же, как и в других городах Украины (если брать сравнения по цифрам), единственное и весомое исключение - это отсутствие летальных исходов", - говорит она.

В соцсетях приводят такое сравнение между коллективно привитым Моршином и "неколлективно привитой" Львовской областью.

Моршин: население 4239 человек. По состоянию на сегодня там болели 44 или 1,038% жителей. Львовская область: население больше 2,5 миллиона. Болело 26,5 тысяч, или 1,056% жителей.

"А если сравнить Моршин с каким-нибудь другим карпатским курортным городком, то все становится гораздо печальнее. К примеру, в Трускавце с его 30-тысячным населением сейчас болеют только 70 человек. То есть в "недовитом" Трускавце заболеваемость вчетверо ниже, чем в привитом и перевитом Моршине. Даже неприлично как-то выходит", - отмечает блогер Сергей Дибров.

В тоже время, заслуживает внимание тот факт, что летальных случаев в Моршине действительно нет, а тяжелых мало. А это работает как аргумент в пользу вакцинации.

Мемы про Моршин

На новости о "Моршинском чуде" пользователи соцсетей отреагировали подборкой мемов и шуток. Собрали самые яркие из них.