В связи с ростом заболеваемости в Киеве с 1 ноября вводят жесткие карантинные ограничения. Теперь для того, чтобы воспользоваться транспортом и посетить общественные места необходимо быть вакцинированным. Так, сегодня в одной из больниц Киева выстроились огромные очереди из желающих срочно сделать прививку.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В поликлинике на Вербицкого,5 в Дарницком районе Киева люди стоят вплотную друг к другу и образовали большие очереди. Кроме того, на одно время записано по три человека, однако вакцинацию проводит только один врач.

Очередь на вакцинацию в поликлинике на Вербицкого 5.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что по решению местных властей с 1 ноября в Киеве решили усилить карантин, с этого же дня столицу переводят в "красную" зону эпидемической опасности.

Кроме того, мы также сообщали, что сегодня, 29 октября, Минздрав Украины сообщил о 26 870 новых случаев заражения коронавирусом. Это является вторым антирекордом за все время пандемии. Предыдущий был установлен только вчера - эта цифра составила 26 072 человек.