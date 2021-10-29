Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время Второй мировой войны за сутки в среднем погибали почти 1,5 тыс. человек, а в нынешние дни на территории Украины от коронавируса умирают 700 больных в сутки, что является антирекордом страны.

Об этом он сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей в Одессе.

"Мы вчера отмечали день изгнания нацистов из Украины. Вы знаете, есть такая статистика - во время Второй мировой войны наши военные в среднем потеряли в среднем около 1,5 тыс. человек в сутки... Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно, к сожалению", - обратился к стране Зеленский.

Кроме того, Глава государства призывает всех украинцев незамедлительно вакцинироваться. Поскольку, по его мнению, существует только один выход из этого затруднительного положения выход - увеличивать процент привитых от коронавирусной инфекции людей - это "выход из этого коллапса".

Владимир Зеленский также сообщил, что на одном из последних заседаний СНБО власти поставили задачу повысить темп вакцинирования населения страны до 300 тыс. в сутки.

Сейчас показатель вакцинирования от коронавирусной инфекции достиг отметки в более 290 тыс. в сутки.

"Мы уже проработали с некоторыми центральными СМИ нашего государства, я им хочу поблагодарить за то, что присоединились к этой работе. К сожалению, не все - кому кажется что он самый умный... Я очень прошу, чтобы мы с вами исключили соцсети - именно по этому вопросу, и включили все мозги. Надо вакцинироваться. Это не страшилки, это действительно единственное решение", - подытожил Президент.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в Украине зафиксирован второй антирекорд количества заболеваний коронавирусом за всю пандемию на территории нашей страны. Так, сегодня, 29 октября Минздрав Украины сообщил о 26 870 новых случаев заражения Covid-19. Предыдущий был антирекорд был установлен только вчера и достиг отметки в 26 072 человека.

Кроме того, мы также информировали о том, какие противопоказания к вакцинации от ковида существуют сейчас, они являются официальными основаниями для освобождения от прививки.