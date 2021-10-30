Группа ученых из Массачусетса установила, что у переболевших Covid-19 пациентов могут наблюдаться серьезные нарушения слуха.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Communication Medicin.

Так, авторы исследования решили узнать, как вирус воздействует на внутреннее ухо человека. Оказалось, что болезнь поражает так называемые восковые клетки, отвечающие не только за слух, но и за координацию движений.

В ходе эксперимента удалось создать модель внутреннего уха, для чего использовались редкие ткани. В то же время ученые наблюдали за группой пациентов с коронавирусом. Десять из них жаловались на шум, а шестеро – на головокружение. Кроме того, все больные говорили о частичной потере слуха.

По словам ученых, подобное исследование раньше было недоступно из-за того, что врачи были сконцентрированы на более серьезных осложнениях коронавируса.

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