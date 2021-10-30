В Киеве на территории национального спортивного комплекса "Олимпийский" открывают пункт вакцинации от COVID-19. При этом уже завтра желающие смогут сделать прививку на стадионе.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Динамо".

Как передают в пресс-центре, работа пункта вакцинации на "Олимпийском" будет осуществляться в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.

"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - пишут в сообщении.

График работы пункта вакцинации на стадионе:

31 октября - с 10:00 до 17:00,

1 ноября - с 11:00 до 19:00.

В пресс-службе также добавили, что пункт вакцинации будет работать в зале "Олимпийский двор".

Ранее мы писали о том, что в связи с ростом заболеваемости в Киеве с 1 ноября вводят новые карантинные ограничения. Теперь для того, чтобы воспользоваться транспортом и посетить общественные места необходимо быть вакцинированным.

Поэтому вчера, 29 октября, в одной из поликлиник Киева выстроились огромные очереди из желающих срочно сделать прививку. На одно время записано по три человека, однако вакцинацию проводит только один врач.